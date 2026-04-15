بعد تعادل الدور الأول.. تفوق نصراوي إيابا أمام الاتفاق

يبحث فريق النصر الأول لكرة القدم عن تكرار سيناريو موسمي 2008ـ2009 و2009ـ2010، عندما ينتصر على الاتفاق في الدور الثاني بعد تعادلهما في الدور الأول.

ويستضيف النصر نظيره الاتفاق، الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وتكشف السجلات التاريخية عن أنَّ التعادل في مباراة الذهاب بين الفريقين لم يكن يعني بالضرورة تكرار النتيجة في الإياب، إذ شهدت خمسة مواسم تعادلًا في الدور الأول انتهت بنتائج متباينة في الدور الثاني.

في موسم 2008ـ2009 تعادل الفريقان 1ـ1 في الذهاب، ثم فاز النصر بالإياب 1ـ0، وتكررت النتيجة ذاتها في موسم 2009ـ2010 حين انتهى الذهاب بالتعادل 1ـ1 أيضًا وحسم النصر الإياب بنتيجة 1ـ0، وفي موسم 2013ـ2014 كان التعادل بنتيجة أوسع 2ـ2 في الذهاب قبل أن يفوز النصر مجددًا في الإياب 2ـ1، ما يعني أنَّ النصر حقق الفوز في الإياب في 3 مواسم متتالية عقب التعادل في الذهاب.

غير أنَّ موسم 2017ـ2018 جاء باستثناء حين تعادل الفريقان 2ـ2 في الذهاب وانتزع الاتفاق فوزه في الإياب بنتيجة 3ـ2، فيما شهد موسم 2020ـ2021 التعادل في المباراتين معًا إذ انتهى الذهاب 2ـ2 والإياب 1ـ1.

وبحساب هذه المواجهات الخمس، التي سبقها تعادل في الدور الأول، فاز النصر في الإياب 3 مرات، وفاز الاتفاق مرة واحدة، وانتهت مرة واحدة بالتعادل، وهو ما يضع مباراة الأربعاء في سياق تاريخي يميل إلى صالح النصر عند تكرار سيناريو التعادل في الدور الأول.