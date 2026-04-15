النصر يستهدف تعزيز الصدارة أمام الاتفاق

يستضيف فريق النصر الأول لكرة القدم نظيره الاتفاق، عند الـ 09:00 من مساء الأربعاء، على ملعب الأول بارك في الرياض ضمن منافسات الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وسبق للفريقين أن التقيا في 31 مباراةً ضمن دوري المحترفين، كسب النصر 14 منها، وفاز الاتفاق في ثماني مواجهاتٍ، وحضر التعادل بين الطرفين تسع مراتٍ، وسجل أصحاب القمصان الصفراء 49 هدفًا، مقابل 41 لمنافسهم.

ويُعدُّ المغربي عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السابق، هدَّاف لقاءات الفريقين بواقع خمسة أهدافٍ، فيما يسعى الهولندي جورجينيو فينالدوم، قائد «النواخذة»، إلى كسر رقم حمد الله حيث يمتلك أربعة أهدافٍ في شباك منافسه.

ويستهدف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب النصر، تحقيق النقاط الثلاث لتعزيز الصدارة، والابتعاد عن منافسيه، والاقتراب أكثر من تحقيق اللقب، إذ تبقَّى على نهاية الدوري ست جولاتٍ فقط. في المقابل، يُدرك السعودي سعد الشهري، مدرب الاتفاق، قوة منافسه، ويأمل أن يخرج بنتيجةٍ إيجابيةٍ.

ومن المنتظر أن يُحدِّد جيسوس عناصره الأجنبية الثمانية الذين ينوي الزجَّ بهم في المباراة بعد الاجتماع الفني، ظهر الأربعاء، إثر التأكُّد من جاهزية البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد الفريق، والفرنسيين محمد سيماكان وكينجسلي كومان، والسنغالي ساديو ماني، والبرتغالي جواو فيليش، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، والإسباني إينيجو مارتينيز.

وعلى الطرف الآخر، لم يتأكَّد بعد جاهزية الثلاثي الأجنبي في صفوف الاتفاق: الإسكتلندي جاك هيندري، والكاميروني موهاو نكوتا، والصربي ماتيا جلوشيفيتش حيث غابوا عن المباراة الماضية أمام الرياض.

ويحتل النصر المركز الأول في «روشن» برصيد 73 نقطةً، فيما يقف الاتفاق في المركز السابع بـ 42 نقطةً.