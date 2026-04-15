النصر والاتفاق.. الكفة متساوية في «الأول بارك»

تتوازن كفة النتائج بين فريق النصر الأول لكرة القدم وضيفه الاتفاق، حين يلتقيان على ملعب «الأول بارك» في الرياض، قبل مباراتهما، الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وتأتي هذه المباراة بعد سجل متكافئ بين الفريقين على هذه الأرض تحديدًا، إذ جمعتهما 4 مواجهات سابقة على ملعب «الأول بارك» انتهت بفوزين لكل طرف.

وبات الملعب أرضًا للفريق العاصمي منذ أواخر العام 2020، بموجب عقد بين النادي وشركة الوسائل السعودية، التي فازت بحقوق استثمار المنشأة التابعة لجامعة الملك سعود، لمدة 10 أعوام.

افتتح الاتفاق سجله في هذا الملعب بالفوز 1ـ0 على حساب النصر، قبل أن يرد النصر بفوز مماثل 1ـ0، ثم حسم النصر مواجهة ثالثة بنتيجة 3ـ1.

فيما أعاد الاتفاق التوازن بالفوز 3ـ2 في المواجهة الرابعة، ليصبح ميزان اللقاءات الأربعة متعادلًا بفوزين مقابل فوزين، مع تسجيل النصر 4 أهداف، والاتفاق 4 أهداف في مجموع تلك المباريات.