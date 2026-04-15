النصر والاتفاق.. يعيدان «متصدر لا تكلمني» وموسم الهبوط

تعود ذكريات مضى على طيها 4443 يومًا، حينما يلتقي فريق النصر الأول لكرة القدم «المتصدر» نظيره الاتفاق، عند الـ 09:00 مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وسبق للأصفر العاصمي، أن التقى منافسه، معتلي الجميع بصدارة دوري المحترفين مرة واحدة، وتحديد في 14 فبراير 2014، ضمن الجولة 22، حينها كسب النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، سجلت عن طريق محمد السهلاوي والبرازيلي إلتون برانداو، وسجل للاتفاق الروماني نيكولا جريجوري.

وأسهم الفوز الأصفر وخسارة «فارس الدهناء» في ذلك الموسم، بحدثين مهمين، الأول تتويج الأول بلقب دوري المحترفين بعد غياب دام 19 عامًا، وهبوط الثاني إلى مصاف دوري الدرجة الأولى، للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يعود في 2016.

ودخل الأصفر تلك المباراة على أهزوجة جماهيره «متصدر لا تكلمني» التي أطلقتها في ذلك الموسم احتفالًا بتصدر فريقهم للدوري بعد فترة غياب، حتى تحولت إلى «هاشتاق» تفاعلي ذاع صيته خليجيًا وعربيًا.

وأشرك الأوروجوياني دانيال كارينيو مدرب النصر في تلك المباراة كلًا من: عبد الله العنزي في حراسة المرمى، وخالد الغامدي، وعوض خميس، وحسين عبد الغني، وعمر هوساوي، والبحريني محمد حسين، ويحيي الشهري، وإبراهيم غالب وشايع شراحيلي ومحمد السهلاوي والبرازيلي إلتون برانداو.

ولم يتبق من قائمة النصر إلا لاعبان فقط، هما يحيي الشهري الذي انتقل للرائد وحاليًا يلعب لفريق الرياض، وكذلك عوض خميس رحل للرائد ومن ثم للأخدود، وحاليًا بلا نادٍ، فيما اعتزل البقية كرة القدم.

على الطرف الآخر، زج الروماني إيوان أندوني مدرب الاتفاق آنذاك بقائمة مكونة من : عبد الله الصالح، وعبد المطلب الطريدي، وحسن كادش والبرازيلي داني مورايس، وجمعان الجمعان، ومحمد كنو، والروماني نيكولا جريجوري، وسلطان البرقان ـ يرحمه الله ـ والسنغالي بابا أنداي وعلي الزقعان وحمد الحمد.

وهجرت أغلب عناصر الاتفاق كرة القدم، فيما انتقل محمد كنو للهلال، وحسن كادش للهلال ومن ثم التعاون، وحاليًا يلعب للاتحاد.