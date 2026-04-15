أبطال فيلم «إيجي بست» ينطلقون من جدة

بدأ أبطال فيلم «إيجي بست» جولتهم الترويجية من جدة، والتقوا بالجماهير وصنّاع المحتوى في جدة التاريخية، وذلك قبيل انطلاق الفيلم في جميع دور السينما السعودية وكافة دول الخليج، الخميس 16 أبريل.

وشهدت الفعالية حضور كل من أحمد مالك، مروان بابلو وميشيل ميلاد، وتفاعلوا مع الجمهور والتقطوا الصور وشاركوا لحظات من كواليس الفيلم.

وتتواصل الجولة، الأربعاء، مع العرض الخاص للفيلم في سينما «فوكس رد سي مول»، ووجّه الأبطال دعوة مفتوحة للجماهير لحضور العرض الأول ومشاركة التجربة معهم.