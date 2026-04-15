مانشيني: هزمنا الأفضل ومواجهة الياباني صعبة

وصف الإيطالي روبرتو مانشيني، مدرب فريق السد القطري الأول لكرة القدم، المرحلة التي تسبق مواجهتهم أمام فيسل كوبي الياباني في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، الجمعة، بالإيجابية وذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأربعاء، في القاعة الرئيسة لملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

وقال: «مواجهة فيسل كوبي، حاسمة لا ينبغي لنا أن نختلق الأعذار بفترة الاستشفاء أو الإرهاق، هدفنا هو تحقيق نتيجة إيجابية».

وأضاف:«قوة السد تكمن في احترافيته العالية، لذا لا مجال للأعذار، وسنكون جاهزين جيدًا لهذه المباراة للمواصلة قدمًا في البطولة القارية».

وتابع:«لعبنا 120 دقيقة أمام الهلال السعودي، وكان الجميع في حالة تسمح لهم بالاستمرار على الرغم من الإرهاق، وكان قراري بعدم إجراء أي تبديل في المباراة الماضية، وفق قراءتي للمباراة، إذ تم التجهيز لسيناريو ركلات الترجيح الذي تطلب لاعبين بنوعية معينة».

وتطرق المدرب الإيطالي إلى المواجهة الماضية وقال:«بعد الانتصار على الهلال، دخلت على اللاعبين في غرفة تبديل الملابس، وشكرتهم، وقلت لهم حققنا فوزًا وانتصارًا على أفضل فريق في القارة الآسيوية ونجحنا بإبعاده من بطولة آسيا».

من جانبه، وصف المغربي رومان سايس، مدافع فريق السد، مواجهة فيسل كوبي بالصعبة على الفريقين.

وقال:«نمر بمرحلة إيجابية جدًا تتطلب منا الانضباط في الراحة والغذاء لضمان التعافي السريع. قوة فريقنا تكمن في احترافيته، لذا لا مجال للأعذار، وسنكون جاهزين جيدًا للمرحلة المقبلة».

وكان السد القطري هزم الهلال السعودي الإثنين الماضي بعد التعادل الإيجابي في الأشواط الأصلية والإضافية 3ـ3، لينهي القطريون المواجهة بركلات الترجيح 4ـ2.