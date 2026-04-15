9 مايو.. الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إجراء قرعة نهائيات كأس آسيا السعودية 2027، في التاسع من مايو المقبل، في حي الطريف التاريخي بمحافظة الدرعية، وفق البيان الصادر في الموقع الرسمي للاتحاد، الأربعاء.

وكان من المقرر إجراء القرعة في 11 أبريل، قبل أن يقرر الاتحاد الآسيوي تأجيلها، حرصًا على ضمان مشاركة جميع الاتحادات الوطنية والشركاء، بما يسهم في تقديم حفل يليق بمكانة أكبر بطولات القارة، ويعكس مستوى التنظيم المرتقب.

وتستضف السعودية كأس آسيا للمرة الأولى في تاريخيها خلال الفترة من 7 يناير إلى 5 فبراير 2027، بمشاركة 24 منتخبًا، إذ ستوزع القرعة المنتخبات المشاركة على 6 مجموعات، تضم كل مجموعة أربعة منتخبات.

ومن المقرر أن يُحسم المقعد الأخير للبطولة في 4 يونيو 2026، عبر مواجهة فاصلة تجمع منتخبي لبنان واليمن، لتحديد المنتخب المتأهل الأخير إلى النهائيات، لينضم إلى المنتخبات الـ23 المتأهلة.

وأبدى الاتحاد الآسيوي تقديره للجنة المنظمة لكأس آسيا السعودية 2027، ولمنظومة كرة القدم الآسيوية، نظير ما أبدوه من تعاون وتكامل خلال الفترة الماضية، مؤكدًا أن تفاصيل توقيت الحفل ستُعلن لاحقًا عبر قنوات الاتحاد الرسمية.