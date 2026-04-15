بريد يربك وسائل الإعلام ويؤخر مؤتمر كوبي

تلقت اللجنة الفنية في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسالة عبر البريد الإلكتروني في وقت متأخر، الثلاثاء، يطلب فيها الجهاز الإداري في فريق فيسل كوبي الأول لكرة القدم، إجراء حصة تدريبية صباحية الأربعاء، على رديف ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته، أن هذا القرار المفاجئ تسبب في تأخير عقد المؤتمر الصحافي للألماني مايكل سكيبه، مدرب فريق فيسيل كوبي وبصحبته اللاعب ريكتو هيروسي.

وبيّن أن هذا التأخير، وصل إلى نحو 50 دقيقة، ما جعل بعض الإعلاميين المحليين واليابانيين الذين حضروا إلى قاعة المؤتمرات الرئيسة في ملعب الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة، يتذمرون جراء التأخير الذي طرأ على عقد المؤتمر للحديث عن مواجهتهم المقبلة أمام السد القطري، الخميس.

وأشار إلى أن عدد الصحافيين الحاضرين للمؤتمر بلغ نحو 15 صحافيًا، فيما رفض المنسق الإعلامي الحاضر الذي ظل ينتظر رفقة الإعلاميين التعليق على التأخير.

يذكر أن المسافة بين ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية «شمال»، وملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية «جنوب» تبلغ نحو 40 كم، وتستغرق بالحافلة في وقت الذروة نحو 60 دقيقة.