سكيبه: الغرب متطور والضغوطات تدفعنا نحو اللقب

أكد الألماني مايكل سكيبه، مدرب فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، تطلعه إلى إنهاء مهمتهم في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا للنخبة بالنجاح.

وقال خلال حديثه، في المؤتمر الصحافي الذي عقد بالقاعة الرئيسة لملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، للحديث عن مواجهة السد القطري في ربع نهائي البطولة: «سنرى خلال الأيام المقبلة مدى تطور كرة القدم في غرب آسيا، الخميس ستنتهي المواجهة لكن نحن نتطلع إلى إتمامها بنجاح تام».

وتابع: «في الماضي، لم يكن الطموح لتحقيق هذه البطولة بهذا القدر الكافي، لكن اليوم نواجه ضغوطًا ورغبة كبيرة من مشجعي فريقنا للوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب، ندخل المنافسة ونحن في قمة عطائنا».

وأضاف: «تابعت مواجهات ثمن النهائي، وأدركت أننا أمام مواجهات مثيرة، في شرق آسيا، ليس من السهل دائمًا إيجاد منافسين أقوياء مثل أندية الدوري الكوري أو الصيني، لكن عودة الدوليين إلى صفوفنا أمر مهم جدًّا، فهم قادة المجموعة بفضل خبراتهم، وأنا سعيد بامتلاك فريق قوي وقادر على المنافسة».

من جانبه، أشار ريكتو هيروسي، لاعب فريق فيسيل كوبي، إلى أنَّ نظام البطولة الحالي قصير جدًّا، والمسافة بين الشرق والغرب طويلة، لكن نحن هدفنا تقديم كرة قدم جميلة، وهذا ما نسعى إلى إظهاره أمام السد القطري.