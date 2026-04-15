الإعلاميون اليابانيون في القمة بـ32

حققت البعثة الإعلامية اليابانية الرصيد الأعلى لعدد أفرادها، الذين وصلوا إلى مدينة جدة، الأربعاء، لتغطية أحداث الأدوار الإقصائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي تستضيفها السعودية، خلال الفترة من 13 إلى 25 أبريل الجاري، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأشار المصدر ذاته، إلى أن مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة استقبل 45 إعلاميًا من دول شرق آسيا، لتغطية أحداث البطولة القارية، إذ بلغ عدد الإعلاميين اليابانيين، 32 إعلاميًا، لنقل أحداث البطولة والتي يتنافس فيها 8 فرق، بينهم فريقا فيسيل كوبي، وماشيدا زيلفيا اليابانيان.

وبيّن أن الوفد الإعلامي الماليزي حل ثانيًا، بـ 6 أفراد ما بين صحافي ومصور ومراسل، لمتابعة فريق جوهور دار التعظيم، في حين بلغ عدد الإعلاميين التايلانديين 5 لنقل أخبار فريق بوريرام يونايتد، وحرص اثنان من الإعلاميين أوزبكي وبنجلاديشي على تسجيل حضورهما لتغطية فعاليات البطولة.

وتسارع الإعلاميون إلى اللجنة المحلية المنظمة لتذليل كافة الصعوبات أمام الإعلاميين الذين وصلوا بكثافة صباح الأربعاء لتسلم بطاقاتهم الإعلامية التي تخولهم حضور التدريبات والمباريات.