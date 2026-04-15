ملعب خليفة يستضيف مواجهة الشباب وزاخو

اكتملت كافة التحضيرات لانطلاق منافسات الدورين نصف النهائي والنهائي من بطولة دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم، والتي تجرى يومي 19 و23 أبريل الجاري على ملعبي خليفة الدولي، وأحمد بن علي في قطر.

ومن المقرر أن يقوم مراقبا المباراتين، إبراهيم شاهين السليطي ومصطفى الحوسني، بزيارة تفقدية، الجمعة المقبل، للاطلاع على جاهزية الملعبين وكافة مرافقهما، بما في ذلك قاعات الاجتماعات والمؤتمرات الصحافية، إلى جانب أرضية الملعبين وملاعب التدريب، وذلك في إطار الوقوف على آخر الترتيبات التنظيمية قبل انطلاق المنافسات.

وسيعقد الاجتماع التنسيقي لمباراة زاخو العراقي والشباب السعودي، السبت المقبل بقاعة الاجتماعات في ملعب خليفة الدولي، حيث سيتم خلاله اعتماد ألوان الفرق واستعراض التعليمات الخاصة بالمباراة. كما تجرى المؤتمرات الصحافية الخاصة بالمباراة في اليوم نفسه.

وفيما يخص مباراة الريان القطري والقادسية الكويتي، يعقد الاجتماع التنسيقي السبت المقبل في قاعة الاجتماعات بملعب أحمد بن علي بحضور مراقب المباراة، على أن تجرى المؤتمرات الصحافية في قاعة المؤتمرات بالملعب.

وتلعب مباراتا الدور نصف النهائي في 19 أبريل الجاري، حيث يلتقي زاخو العراقي مع الشباب السعودي على ملعب خليفة الدولي، فيما يواجه الريان القطري نظيره القادسية الكويتي على ملعب أحمد بن علي في الريان.