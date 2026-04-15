كوازاكي: أشجع النصر وأتمنى تحقيق روشن

تمنى الإعلامي الياباني كوازاكي ماتسونجا، موفد الرابطة في بلاده، الذي حضر لتغطية المؤتمر الصحافي لمدرب فريق فيسيل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، قبل مواجهة السد القطري في ربع نهائي دوري أبطال اسيا للنخبة، تحقيق فريق النصر لقب دوري روشن السعودي الموسم الجاري.

وقال كوازاكي، في حديث خاص لـ«الرياضية»: «أشجع النصر، وأحرص على متابعة جميع مبارياته من أجل الثنائي البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد الفريق ومواطنه جواو فيليش، وأتمنى أن يحقق الدوري الموسم الجاري».

وأضاف: «لن أنسى زيارتهم لنا في اليابان، لقد كنت سعيدًا جدًّا بها».

وكشف: «التوقيت بين السعودية واليابان يجبره على متابعة مباريات النصر في بعض الأوقات في اليوم التالي، إذ تبدأ أغلب المواجهات عند الـ 09:00 بتوقيت السعودية، يوافق الـ 03:00 فجرًا في اليابان، ما يجبرني على مشاهدة الملخصات».

وأبدى كوازاكي حماسته لزيارة السعودية ومدينة جدة للمرة الأولى، مبديًا إعجابه الكبير بالأجواء، خاصة في تجربته الرائعة في مطاعمها وأكل الدجاج المقلي المحلي.