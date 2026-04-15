الريال يودع الأسطورة سانتاماريا

توفي خوسيه إميليو سانتاماريا، لاعب فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم السابق، ومدرب منتخب إسبانيا في كأس العالم 1982 عن 96 عامًا، وفقًا لما أعلنه النادي «الملكي»، الأربعاء.

ونعى ريال مدريد أحد أساطير ناديه وكرة القدم العالمية.

وكان سانتاماريا الذي لعب في مركز قلب الدفاع، قد انضم إلى ريال مدريد عام 1957 قادمًا من نادي ناسيونال الأوروجوياني، ولعب خلال واحدة من أكثر الفترات تتويجًا في تاريخ النادي.

وقال فلورنتينو بيريز ، رئيس ريال مدريد «إلى جانب دي ستيفانو وبوشكاش وخينتو وكوبا، بدأ ذلك الفريق في بناء أسطورة ريال مدريد».

ووُلد سانتاماريا في الأوروجواي، وفاز مع نادي العاصمة الإسبانية بأربعة ألقاب في كأس أوروبا أعوام 1958 و1959 و1960 و1966، إضافة إلى ستة ألقاب في الدوري الإسباني وغيرها من البطولات.

وخاض 25 مباراة دولية مع منتخب الأوروجواي، قبل حصوله على الجنسية الإسبانية وتمثيل إسبانيا في كأس العالم 1962، ثم تولى لاحقًا تدريب المنتخب.