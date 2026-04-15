فونسيكا إلى ربع النهائي

تأهل البرازيلي جواو فونسيكا إلى ربع نهائي بطولة ميونيخ المفتوحة للتنس، عقب تغلبه على الفرنسي آرثر ريندركنيش 6ـ3 و6ـ2 في المباراة التي جمعتهما الأربعاء.

وسجَّل اللاعب البرازيلي الانتصار الثاني في ظرف ثمانية أيام بعد فوزه عليه في الدور ذاته من منافسات بطولة مونت كارلو.

وذكر الموقع الإلكتروني للرابطة العالمية للاعبي التنس المحترفين أنَّ فونسيكا «19 عامًا» تأهل إلى ربع النهائي في بطولتين متتاليتين تابعتين للرابطة للمرة الأولى.

ويلتقي فونسيكا مع الفائز من المباراة التي تجمع بين الأمريكي بن شيلتون، المصنف الثاني في البطولة، والبلجيكي ألكسندر بلوك.

وفي مباراة أخرى فاز المجري فابيان ماروزسان على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3ـ6 و7ـ6 و6ـ4.