نيوزيلندا إلى مونديال السيدات

تأهل منتخب نيوزيلندا الأول لكرة القدم إلى بطولة كأس العالم للسيدات، التي تستضيفها البرازيل العام المقبل.

وتغلب سيدات نيوزيلندا على بابوا غينيا بهدف دون مقابل في نهائي تصفيات أوقيانوسيا، الأربعاء.

وسجَّلت كاتي كيتشينج، لاعب خط وسط فريق سندرلاند الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد في الدقيقة «55»، لتصعد بالمنتخب النيوزيلندي إلى كأس العالم للمرة السابعة.

وما زال أمام بابوا غينيا الجديدة فرصة في التأهل إلى المونديال عبر مباراة فاصلة بين القارات خلال فترة التوقف الدولي في نوفمبر أو ديسمبر المقبلين.

وألغت تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» هدفين لمنتخب نيوزيلندا، كما تصدت العارضة لأربع فرص محققة، إضافة إلى تصدي بيتي سام، حارسة مرمى منتخب بابوا غينيا الجديدة، لعدة فرص.