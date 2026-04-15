20 أبريل.. انطلاق كأس المنظومة الصحية

تنطلق منافسات بطولة كأس المنظومة الصحية لكرة القدم 29 أبريل الجاري، التي ينظمها فرع وزارة الصحة في المنطقة الشرقية، على ملعب جامعة اليمامة في الراكة.

ويشارك في البطولة 16 فريقًا تمثل مختلف القطاعات الصحية في المنطقة الشرقية، وجرى توزيعها على 4 مجموعات، على أن تُجرى المنافسات وفق نظام مرحلتيْن، تبدأ بدور المجموعات، تليها الأدوار الإقصائية التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، بإجمالي 31 مباراة خلال فترة البطولة.

ويتكوّن كل فريق من 17 عضوًا بواقع 15 لاعبًا وإداريين اثنين، بما يعزز التنظيم الاحترافي للمنافسات ويضمن بيئة رياضية منظمة وآمنة للمشاركين.