النصر.. تدريب وحيد في زعبيل

تغادر بعثة فريق النصر الأول لكرة القدم، صباح السبت المقبل، إلى مدينة دبي الإماراتية، على طائرة خاصة، استعدادًا لمواجهة الوصل الإماراتي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2، التي تنظم الأحد على ملعب زعبيل، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وأوضح المصدر ذاته أنَّ لاعبي الأصفر العاصمي سيجرون تدريبًا واحدًا فقط على الملعب الرئيس الذي سيحتضن المباراة، على أن يسبق التدريب عقد مؤتمر صحافي للبرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق.

وبيَّن أنَّ الجهاز الطبي برئاسة الدكتور كارلوس ميجيل، يواصل تكثيف العلاج التأهيلي للبرازيلي أنجيلو جابرييل، لاعب الوسط، بهدف الالتحاق باللاعبين المغادرين إلى دبي.

وكانت «الرياضية» نشرت الثلاثاء وفق مصدر خاص، استبعاد جيسوس أنجيلو قبل مواجهة الاتفاق الأربعاء ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن، بعد أن تعرض لشد في العضلة الخلفية، وتم استدعاء المدافع الإسباني إينيجو مارتينيز، بعد أن غاب نحو شهر، بسبب إصابته بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية.

وكان النصر تصدر مجموعته الرابعة في البطولة القارية بالعلامة الكاملة 18 نقطة، وفي دور الـ16 تغلب على أركاداج ذهابًا وإيابًا 2ـ0، وفي حال تخطيه الوصل، سيواجه الفائز من الأهلي القطري أمام الحسين إربد الأردني.

ويتصدر الفريق العاصمي الترتيب العام للدوري برصيد 73 نقطة، بينما يأتي نظيره الشرقي سابعًا بـ42 نقطة، قبل مباراتهما على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري.