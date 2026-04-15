شيلفي يعتزل ويتجه إلى التدريب
جونجو شيلفي أثناء مشاركته مع فريق نيوكاسل يونايتد الإنجليزي الأول لكرة القدم (أرشيفية)
دبي ـ رويترز 2026.04.15 | 05:17 pm
أعلن جونجو شيلفي، لاعب منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم السابق، الأربعاء، اعتزاله على مستوى المحترفين في عمر 34 عامًا.
وقرَّر شيلفي التوجه إلى عالم التدريب بعد توليه مسؤولية تدريب فريق الصقور العربية المنافس في دوري الدرجة الثالثة الإماراتي.
وسبق لشيلفي اللعب لفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز، منها ليفربول وسوانزي سيتي ونيوكاسل يونايتد ونوتنجهام فورست، كما مثَّل منتخب إنجلترا في ست مباريات دولية.
وانضم الإنجليزي إلى الفريق الإماراتي الذي يتخذ من دبي مقرًا له في سبتمبر العام الماضي قادمًا من بيرنلي، وشارك في ثماني مباريات مع الفريق خلال موسم 2025ـ2026.
وقال شيلفي: «طموحي هو الصعود إلى قمة عالم التدريب، وهذا المشروع يمثل الفرصة المثالية لإثبات نفسي وإظهار ما أملكه من قدرات».