نهائي آسيا 2.. أوساكا يعبر وينتظر بطل الغرب

تأهل فريق جامبا أوساكا الياباني الأول لكرة القدم، إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2 بعد فوزه خارج ملعبه على بانكوك يونايتد التايلاندي 3ـ0 ضمن إياب نصف النهائي، الأربعاء.

وجاءت أهداف الفريق الياباني عن طريق ريويا ياماشيتا في الدقيقة «19»، وعصام الجبالي «39»، وريوتارو ميشينو «82».

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز بانكوك يونايتد 1ـ0 على ملعب مدينة سويتا، ليتأهل جامبا أوساكا إلى النهائي بعدما تفوق بواقع 3ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وينتظر الفريق الياباني في النهائي أحد رباعي غرب القارة وهم النصر السعودي، والوصل الإماراتي، والأهلي القطري، والحسين الأردني.

ويلاقي النصر نظيره الوصل في ربع نهائي البطولة، الأحد المقبل، على ملعب زعبيل في دبي، ويواجه الأهلي الحسين في اليوم ذاته.

ويحتضن الملعب ذاته مواجهة نصف نهائي البطولة 22 أبريل الجاري.