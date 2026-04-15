تدريب كوبي.. الحرارة 31 والرطوبة 44%

أجرى لاعبو فريق فيسل كوبي الياباني الأول لكرة القدم، تدريبهم الأخير على رديف ملعب «الإنماء» بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة، صباح الأربعاء، استعدادًا لمواجهة السد القطري الخميس في ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

واعتمد الألماني مايكل سكيبه مدرب الفريق، خلال التدريب على اختبار اللاعبين وسط درجات الحرارة المرتفعة والمصاحبة للرطوبة العالية سعيًا لتسريع تأقلمهم بدنيًا وتنفسيًا مع الطقس.

وبلغت درجة الحرارة أثناء التدريب في الفترة الصباحية 31 درجة وبنسبة رطوبة تصل 44%.

وتنطلق مواجهة فيسل كوبي الياباني والسد القطري، عند الـ 07:15 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، على أن يلتقي الفائز من هذه المباراة المنتصر من مباراة الأهلي السعودي وجوهر دار التعظيم الماليزي في نصف النهائي.