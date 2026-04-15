الإصابة تبعد إيكيتيكي عن كأس العالم

يخضع الفرنسي أوجو إيكيتيكي، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي الأول لكرة القدم، إلى فحوصات طبية، الأربعاء، وذلك عقب إصابته في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، والتي يُشتبه بأنها تمزق في وتر أخيل.

وسقط الدولي الفرنسي البالغ من العمر 23 عامًا على أرض الملعب الثلاثاء في الدقيقة الثامنة والعشرين في الوقت الذي بدا فيه متألمًا في الجزء الخلفي من كاحله الأيمن.

وغادر أرضية الملعب على نقالة، بعدما عجز عن النهوض على الرغم من محاولات متكررة.

وتُشير صور الإصابة إلى احتمال تعرضه لتمزق في وتر أخيل، سواء كان كليًا أو جزئيًا، وهو ما سيحرمه، في حال تأكد من خلال الفحوصات الطبية، من المشاركة في كأس العالم الصيف المقبل.

وذكر الهولندي أرنه سلوت، مدرب الفريق الإنجليزي في المؤتمر الصحافي، الثلاثاء، عقب إقصاء ليفربول من ربع النهائي على يد سان جيرمان أن اللاعب تعرّض لإصابة قوية، مشيرًا إلى أنها خطيرة إلى حدّ ما.

وأضاف مدرب ليفربول «لا أعرف ما إذا كان سيعود للعب هذا الموسم».