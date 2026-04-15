3 نقاط تفصل أبها عن «روشن»

خطف فريق أبها الأول لكرة القدم، فوزًا قاتلًا أمام ضيفه جدة، الأربعاء، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

وأصبح الفريق الجنوبي على بُعد 3 نقاط من الصعود إلى دوري روشن السعودي، كما أنه قد يعود إلى دوري الكبار أيضًا في حال تعثر العلا أمام الجبلين في الجولة المقبلة بالخسارة أو التعادل.

وسجل أبها أول انتصار له على جدة بعد 5 مواجهات سابقة بين الفريقين انتهت جميعها بالتعادل، ليكسر سلسلة النتائج المتعادلة التي جمعت الطرفين خلال المواسم الماضية.

وحافظ الفريقان كثيرًا خلال الشوطين إلا أن حسن آل سليس، لاعب أبها تمكن من تسجيل هدف الفريق الجنوبي في الدقيقة الأخيرة من المباراة 90+5.

وشهدت المواجهة غياب الكرواتي دامير بروتيش، مدرب فريق أبها، بسبب وعكة صحية، إذ فضّل الجهاز الطبي إراحته ومتابعة حالته الصحية.

ورفع أبها رصيده إلى 71 نقطة في صدارة الترتيب، مبتعدًا بفارق 13 نقطة عن العلا صاحب المركز الثالث، فيما تجمد رصيد جدة عند 35 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويحل أبها ضيفًا على الطائي، الثلاثاء 21 أبريل، فيما يستضيف جدة نظيره الفيصلي بعد 24 ساعة.