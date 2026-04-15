الرياض آرت.. 75 عملا فنيا وأسماء عالمية

كشفت الهيئة الملكية لمدينة الرياض، عبر برنامج «الرياض آرت»، عن 75 عملًا فنيًّا جديدًا ضمن مجموعة الأعمال الفنية الدائمة في مواقع مختلفة من العاصمة، ضمن مسارٍ يستهدف توسيع حضور الفن في الساحات العامة والميادين، مع خطط لتنفيذ أعمال إضافية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح البرنامج أنَّ مجموعة الأعمال الفنية الدائمة تضم حاليًّا 75 عملًا فنيًّا نُفذت في أنحاء العاصمة، مع خطط لإضافة 115 عملًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، أنجزها 35 فنانًا سعوديًّا و100 فنان عالمي من 45 دولة.

وتضم القائمة أسماءً عالمية، من بينها أنيش كابور، وجوزيبي بينوني، وجيف كونز، إلى جانب فنانين سعوديين، مثل زمان جاسم، ومحمد السليم، ومنال الضويان.

وتتوزع الأعمال في عدد من المواقع الحيوية، تشمل الشوارع والمحاور الرئيسة والمراكز الثقافية والساحات والميادين، بما يتيح لسكان المدينة وزوّارها التفاعل معها ضمن تجربتهم اليومية، ويجعلها جزءًا من إيقاع الحياة في العاصمة.

وبيَّن البرنامج أنَّ تنفيذ الأعمال الفنية الدائمة يتم عبر مزيج من التكليفات الفنية والاقتناءات، إذ تُصمم الأعمال المكلّفة خاصة لتستجيب لطبيعة مواقعها وتتكامل مع محيطها العمراني. واستندت التكليفات الحديثة إلى منافسة دولية تأهيلية شارك فيها 161 فنانًا دوليًّا، دُعي منهم 72 فنانًا للمشاركة، وأسفرت عن تقديم 70 مقترحًا فنيًّا.

ومن بين المشاريع المستقبلية تنفيذ 12 عملًا نحتيًا وأعمالًا فنية حضرية واسعة النطاق مخصصة لمواقع محددة على امتداد ممرات النقل الرئيسة. وتضم قائمة الفنانين المختارين أسماءً عالمية، مثل إلكسندر كالدر، وإل أناتسوي، وجانيت إيكلمن، وأنسلم كيفر، وإدريس خان، وريوجي إيكيدا، وأوجو روندينوني.

ومن أبرز الأعمال المنفذة حديثًا، «مرحلة الفراغ» للفنان نوبو سيكينه في المسار الرياضي، و«التوازن» للفنان جوزيبي بينوني في مركز الملك عبد العزيز التاريخي، و«شجرة العائلة» للفنان سوبوده جوبتا في مركز الملك عبد الله المالي.

كما تضم المجموعة عمل «كثبان ذهبية» للفنان زمان جاسم، الذي يتفاعل مع الحركة في أحد التقاطعات الحيوية، إلى جانب عمل للفنان أحمد عنقاوي يجمع بين الأشكال الهندسية الفولاذية والعنصر الصوتي.

وشملت الأعمال أيضًا تركيب «الجري إلى ما وراء» للفنان أنجيلو بونيلّو على الجسر المخصص للمشاة عند تقاطع طريق الملك عبد العزيز مع طريق هشام بن عبد الملك، في عمل يتفاعل مع الحركة والاتصال، ويحوّل نقطة العبور إلى معلم بصري من خلال دمج الحركة والضوء والبنية التحتية في النسيج العمراني.

وفي الحي الدبلوماسي، يبرز عمل «الماسة ـ أحمر» لجيف كونز، و«مرآة السماء ـ الأزرق» لأنيش كابور، بوصفهما من الأعمال اللافتة في المشهد الحضري عبر اللون والانعكاس.

وتشمل المجموعة كذلك أعمال الفنان السعودي محمد السليم «1939 ـ 1997»، أحد رواد الحداثة الفنية في السعودية، إذ جرى اقتناء عدد من أعماله وترميمها ضمن جهود البرنامج، تمهيدًا لتركيبها في مواقع متعددة بمدينة الرياض خلال الفترة المقبلة.

يذكر أنَّ برنامج «الرياض آرت» أُطلق عام 2019، ويُعد أحد المشاريع الأربعة الكبرى لمدينة الرياض ضمن رؤية السعودية 2030، ويهدف إلى تحويل العاصمة إلى معرض فني مفتوح عبر تنفيذ أعمال فنية دائمة وبرامج نوعية، من بينها «نور الرياض» و«طويق للنحت».