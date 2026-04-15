دي مينور يودع دورة برشلونة

انتهى مشوار الأسترالي أليكس دي مينور، المصنف سابعًا عالميًا، عند الدور الثاني لدورة برشلونة لكرة المضرب «500 نقطة»، بخسارته، الأربعاء، أمام الصربي حَمَد ميدجيدوفيتش 3ـ6 و4ـ6.

وخسر الأسترالي المصنف ثالثًا في الدورة إرساله في الشوط الثامن من المجموعة الأولى أمام الصربي المصنف 88 عالميًا والصاعد من التصفيات، ليتخلف 3ـ5 ثم 3ـ6 على إرسال منافسه.

ويغيب بطلا العامين الماضيين الدنماركي هولجر رونه، والنرويجي كاسبر رود، عن هذه النسخة، لكن الإسباني كارلوس ألكاراس، بطل 2022 و2023، حاضر، وسيستعيد صدارة تصنيف المحترفين من الإيطالي يانيك سينر في حال فوزه باللقب مجددًا.

وبعد فوزه، الثلاثاء، على الفنلندي أوتو فيرتانين في الدور الأول، يلتقي وصيف العام الماضي في الدور الثاني مع التشيكي توماس ماخاتش، الخميس.

وقرر الإسباني الذي خسر، الأحد، نهائي دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة أمام سينر، ما سمح للأخير بازاحته عن صدارة التصنيف، عدم خوض التمارين، الأربعاء، بسبب مشكلة في رسغه وساعده عانى منها في مباراته الأولى.