دورة ميونيخ.. بن شيلتون يبلغ ربع النهائي

بلغ الأمريكي بن شيلتون المصنف السادس عالميًا الدور ربع النهائي من دورة ميونيخ لكرة المضرب عقب تغلبه على البلجيكي ألكسندر بلوكس 6ـ4 و7ـ6 «8ـ10»، الأربعاء.

ولم تكن المباراة سهلة بالمطلق على شيلتون، خصوصًا أن البلجيكي المشارك ببطاقة دعوة والبالغ 21 عامًا نجح في جرّه إلى شوط كسر التعادل في المجموعة الثانية قبل أن يتمكن الأمريكي من حسمه والفوز بالمباراة بعد ساعة و45 دقيقة.

وسيلتقي شيلتون الذي حقق 4 إرسالات ساحقة وأنقذ ثلاث فرص من أصل ثلاث لكسر إرساله خلال المباراة، النجم البرازيلي الصاعد جواو فونسيكا في دور الثمانية.

ولا يزال اللاعب الأمريكي يبحث عن لقبه الأول على الملاعب الترابية بعد أن خسر نهائي ميونيخ العام الماضي أمام الألماني ألكسندر زفيريف.

ويلتقي زفيريف حامل اللقب ثلاث مرات والمصنّف أول في الدورة التي تلعب على أرضه، الكندي جابرييل ديالو في ثمن النهائي.

وفي وقت سابق من، الأربعاء، تغلب فونسيكا على الفرنسي آرثر ريندركنيش المصنّف 26 عالميًا بنتيجة 6ـ3 و6ـ2.