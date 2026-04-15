الرميان: مبالغ الأندية متساوية.. والفرق بدعم أعضاء الشرف

كشف ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة، عن أنه سيتم بيع حصة الصندوق بأحد الأندية خلال اليومين المقبلين، مشددًا على أنَّ هذه الخطوة من أهم أهداف استثماراتهم في الأندية.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة 75 في المئة من حصة أندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، فيما تمتلك مؤسسات غير ربحية، تضم أعضاء الجمعيات العمومية، نسبة الـ 25 في المئة حسب مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية، الذي أطلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في يونيو 2023.

وقال الرميان، في مقابلة مع قناة «العربية بيزنس» الأربعاء: «سيتم الإعلان عن بيع حصتنا في أحد الأندية، وستشاهدون ذلك خلال اليومين المقبلين».

وأشار الرميان إلى أنَّ بيع حصة الأندية يأتي ضمن الأهداف التي وضعها الصندوق من الاستثمار في الأندية، وأوضح في هذا الصدد: «البيع أساس الاستثمار، ولا يوجد مستثمر يستثمر في شركة واحدة للأبد».

وعما يثار عن عدم التكافؤ والعدالة في الإنفاق بين الأندية الكبرى، أجاب محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «هذا ليس صحيحًا، ومصادر دخل الأندية عادة تعتمد على عائدات بيع التذاكر والمنتجات الرسمية، وحقوق البث التلفزيوني، وعقود الرعاية، وفي الأندية السعودية هناك دعم آخر يأتي من المشجعين أو أعضاء الشرف».

وأضاف الرميان: «الصندوق يستثمر في شركات الأندية بالمقدار نفسه، لكن بعض الأندية تحصل على مبالغ أكبر من تبرعات أعضاء الشرف، وهو أمر لا يتوفر بالقدر نفسه في الأندية الأخرى، ومن هنا تظهر الفوارق المالية بينها، والصندوق لا يمكنه منع مثل هذه التبرعات».

وتطرق الرميان إلى عوائد الأندية السعودية مقارنة بنظيرتها الأوروبية قائلًا: «في أوروبا هناك نظام اللعب المالي النظيف، وسنعمل على تطبيقه في السعودية عبر وزارة الرياضة أو الاتحاد السعودي لكرة القدم عندما نصل إلى مستوى قريب من الأندية السعودية».

وواصل محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «استثماراتنا في شركات الأندية هدفت إلى رفع مستوى الحوكمة، والوضع الآن صار أفضل بكثير عن السابق، والإيرادات أيام المباريات ارتفعت بنسبة 120 في المئة، وتدريجيًّا نسير نحو تخصيص كل الأندية، وسنبقي بعض الحصص، لكن لن يكون للصندوق النسبة الكبرى منها».