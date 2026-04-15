النصر.. مارتينيز ظهيرا والخيبري يعوض أنجيلو

عاد الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع فريق النصر الأول لكرة القدم، إلى التشكيل الأساسي، بعد غيابٍ لجولتين بسبب الإصابة.

ويواجه النصر، متصدر ترتيب دوري روشن السعودي، ضيفه الاتفاق، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29، ويبدأ بالبرازيلي بينتو ماتيوس في حراسة المرمى، ونواف بوشل في مركز الظهير الأيمن ومارتينيز في مركز الظهير الأيسر، والمدافعَين عبد الإله العمري والفرنسي محمد سيماكان. في الوسط، ويعود عبد الله الخيبري إلى المشاركة ويُجاوِر الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، في ظل ابتعاد البرازيلي أنجيلو جابرييل بسبب إصابة عضلية. ويواصل المدرب البرتغالي جورجي جيسوس الاعتماد على رباعية الهجوم المؤلفة من مواطنَيه النجم الكبير كريستيانو رونالدو، وجواو فيليش، والسنغالي ساديو ماني، والفرنسي كينجسلي كومان.

ويدّخر جيسوس تسعة لاعبين على مقاعد الاحتياط، من بينهم المهاجم عبد الله الحمدان، والجناح عبد الرحمن غريب، والظهير سلطان الغنام، فضلًا عن نواف العقيدي، حارس المرمى.

ويعتلي الفريق، الذي أُعلِنَ تشكيله قبل ساعة على بداية المباراة في الـ 9:00 مساءً، قمة جدول الترتيب برصيد 73 نقطة، متقدمًا بخمس على الهلال، أقرب ملاحقيه.

وأصيب مارتينيز بتمزق في عضلة الفخذ الخلفية قبل فترة التوقف الأخيرة، ما حال دون الاستعانة به أمام النجمة والأخدود، ضمن الجولتين الماضيتين. وفاز المتصدر 5ـ2 على النجمة و2ـ0 على الأخدود. وبعد المباراة الأولى، أشار جيسوس، خلال مؤتمر صحافي، إلى تأثر صلابة الخط الخلفي سلبًا بغياب اللاعب الإسباني.

ويشغل مارتينيز مركز قلب الدفاع المائل إلى جهة اليسار، لكن جيسوس يشرِكه أحيانًا ظهيرًا أيسر.