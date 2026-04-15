ثلاثي اتفاقي يهاجم «الأصفر»

واجه فريق الاتفاق الأول لكرة القدم مضيفه النصر، مساء الأربعاء، على ملعب «الأول بارك»، بثلاثية هجومية يقودها الفرنسي موسى ديمبيلي، رأس الحربة، وتشمل الجناحين خالد الغنام، والجنوب إفريقي موهاو نكوتا.

ويعود الإسكتلندي جاك هيندري، وعبد الله خطيب، قلبا الدفاع، إلى الخط الخلفي لفريق المدرب سعد الشهري، في الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، بعدما غابا عن الخسارة 2ـ3 من الرياض، الخميس، لحساب الجولة الماضية.

ويبدأ الشهري أمام النصر بالسلوفاكي ماريك روداك، حارس المرمى، وهيندري، وخطيب، والظهيرين راضي العتيبي، والكوستاريكي فرانشيسكو كالفو، والسلوفاكي أوندريك دودا، في الوسط، إلى جانب الإسباني ألفارو ميدران، والهولندي جورجينيو فينالدوم، وديمبيلي، والغنام، ونكوتا، في المقدّمة.

وأعلن النادي الشرقاوي عن التشكيل قبل ساعةٍ على انطلاق المباراة في تمام الـ 09:00 مساءً.

وعلى مقاعد احتياط الفريق، يجلس تسعة لاعبين، من بينهم مختار علي، لاعب الوسط، والظهير مد الله العليان، والمدافع عبد الباسط هندي.

ويحتل الاتفاق المركز السابع في جدول ترتيب فرق الدوري، برصيد 42 نقطة.