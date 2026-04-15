فريق السعودية يشارك في الدورة الآسيوية الشاطئية

أعلنت اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، الأربعاء، عن مشاركة فريق السعودية في منافسات النسخة السادسة من دورة الألعاب الآسيوية الشاطئية 2026، التي تستضيفها مدينة سانيا الصينية خلال الفترة من 22 إلى 30 أبريل الجاري، بمشاركة 1.790 رياضيًا يمثلون 45 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، يتنافسون في 63 مسابقة ضمن 14 رياضة شاطئية.

ويمثل السعودية في الدورة 25 لاعبًا يشاركون في أربع رياضات، هي: كرة القدم الشاطئية، والكرة الطائرة الشاطئية، والجوجيتسو، والمصارعة.

وسبق للسعودية المشاركة في نسختين سابقتين من الدورة، إذ سجلت حضورها الأول في مسقط 2010 وحققت خلالها الميدالية البرونزية عبر منتخب كرة الماء، قبل أن تشارك في نسخة هايانج 2012.

وتشهد هذه النسخة عودة الدورة بعد توقف استمر نحو عقد من الزمن، إذ نظمت النسخ الخمس السابقة في بالي 2008، ومسقط 2010، وهايانج 2012، وبوكيت 2014، ودا نانج 2016، قبل أن تتوقف بسبب الظروف المرتبطة بجائحة كورونا 2019.