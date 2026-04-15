الإصابة تجبر ألكاراز على الانسحاب

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة برشلونة المفتوحة للتنس، الأربعاء، انسحاب الإسباني كارلوس ألكاراز من البطولة بسبب إصابة في معصمه.

وكان اللاعب الإسباني قد فاز في مباراته الافتتاحية، الثلاثاء، على منافسه الفنلندي أوتو فيرتانين، لكنه عانى من الإصابة.

واضطر اللاعب الشاب للانسحاب الآن من البطولة التي تنظم على أرضه في الملاعب الرملية، مما منح منافسه في الدور الثاني، التشيكي توماس ماتشاك، الفوز بالانسحاب.

وخسر ألكاراز صدارة التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين بعد خسارته أمام منافسه اللدود الإيطالي يانيك سينر في نهائي بطولة مونت كارلوللماسترز، الأحد الماضي، ولن يتمكن من استعادة الصدارة في الوقت الحالي.

ويخضع الإيطالي سينر لفترة راحة الأسبوع الجاري، قبل مشاركته في البطولات المقبلة استعدادًا للمشاركة في بطولة فرنسا المفتوحة «رولان جاروس»، ثاني مسابقات «جراند سلام» الأربع الكبرى العام الجاري.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان ألكاراز سيكون جاهزًا للمشاركة في بطولة مدريد للأساتذة، التي تبدأ في 22 أبريل الجاري، علمًا بأنه من المنتظر أن تنطلق بطولة رولان جاروس، التي يدافع فيها عن لقبه، في 24 مايو المقبل.