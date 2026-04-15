الجمعة.. تجريبية تجمع ضمك ونيوم

يخوض فريق ضمك الأول لكرة القدم مباراة تجريبية أمام مضيفه نيوم، الجمعة، في تبوك ضمن تحضيراتهما لاستكمال مشوارهما في دوري روشن السعودي وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويتأهب ضمك لمواجهة الأخدود الخميس بعد المقبل في الجولة الـ29 من الدوري، بينما سبقه نيوم في الجولة ذاتها حينما لعب أمام الاتحاد في مباراة مقدمة بسبب مشاركة الأخير في الأدوار الإقصائية لدوري ابطال آسيا للنخبة، وحسمها بنتيجة 4ـ3.

ميدانيًا، رفع البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب ضمك، درجة التحضيرات بتدريبات مكثفة على ملعب النادي، الأربعاء، وتركزت في بدايتها على الجوانب البدنية في الصالة الرياضية، تلتها تدريبات تكتيكية متنوعة، واختتمت بمناورة على جزء من مساحة الملعب.

يؤدي الفريق الجنوبي حصة تدريبية أخيرة على ملعبه، الخميس، قبل المغادرة إلى تبوك، تأهبًا للقاء التجريبي أمام نيوم.

ويحتل ضمك المركز الـ15 برصيد 23 نقطة من أربعة انتصارات و11 تعادلًا، فيما خسر 13 مرة خلال 28 جولة، أما نيوم فإنه يأتي ثامنًا بـ39 نقطة من 11 فوزًا و6 تعادلات، مقابل 12 خسارة في 29 جولة.