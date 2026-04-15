أندرسون مهدد بالغياب أمام بورتو

باتت الشكوك تحوم حول مشاركة إليوت أندرسون، لاعب وسط فريق نوتنجهام فورست الإنجليزي الأول لكرة القدم، أمام بورتو، الخميس، في إياب دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي.

وغاب اللاعب الإنجليزي الدولي عن مباراة الذهاب في البرتغال، الأسبوع الماضي، بسبب الإيقاف، في مواجهة انتهت بالتعادل 1ـ1، ولم يشارك في التدريبات الجماعية، الأربعاء، لأسباب شخصية.

ولم يؤكد فيتور بيريرا، مدرب نوتنجهام، مشاركة نجم وسط الفريق في مباراة الخميس، على ملعب سيتي جراوند.

وقال بيريرا في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء البريطانية : «إليوت لم يشارك في التدريبات، فهو يعاني من مشاكل شخصية ونحترمها، وسننتظر ما سيحدث».

ويسعى نوتنجهام لبلوغ نصف النهائي في بطولة أوروبية للمرة الأولى منذ عام 1984، لكن فرصته الذهبية أصبحت محل شكوك، بسبب كفاحه للبقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأجرى بيريرا تسعة تغييرات على التشكيلة الأساسية، مقارنة بمباراة الذهاب، الأسبوع الماضي، وسيميل للتوازن في خياراته، بسبب ارتباط الفريق بمواجهة بيرنلي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد المقبل.