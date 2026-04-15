5 مايو.. مؤجلة الهلال والخليج

حددت رابطة الدوري السعودي للمحترفين الخامس من مايو المقبل موعدًا لمواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم ونظيره الخليج، المؤجلة من الجولة الـ28 من دوري روشن، حسبما كشفت عنه في بيان، الأربعاء.

كما قررت الرابطة أن تلعب مباراة الفتح والأهلي، المؤجلة أيضًا من الجولة ذاتها، في السادس مايو المقبل، أما مباراة الشباب والاتحاد، فقد تقرر أن تجرى في الـ 17 من الشهر المقبل، ارتباطًا بترتيبات جدولة مباراة الشباب والنصر ضمن الجولة الـ33، التي تقرر تقديم موعدها إلى السابع من مايو المقبل، وبما يضمن الالتزام بالمعايير التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى لفترات الراحة.

وأشارت الرابطة إلى أنه في حال عدم تأهل النصر إلى نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، ستعاد مباراته ضد الشباب إلى موعدها الأصلي بتاريخ 17 مايو، ضمن الجولة الـ33، كما ستُلعب مباراة الشباب والاتحاد وفق موعدها البديل المعتمد مسبقًا في السابع من الشهر المقبل.

أعلنت رابطة الدوري السعودي للمحترفين، ممثلةً في إدارة المسابقات، عن جدول مباريات الجولات الـ30 و31 و32 من منافسات دوري روشن، إضافة إلى تحديد مواعيد عدد من المباريات، التي تأثرت بإعادة جدولة منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، ودوري أبطال آسيا 2، في ضوء مشاركة الأندية السعودية في الاستحقاقات القارية.

وأوضحت الرابطة في بيانها أن جدولة المباريات جاءت بعد دراسة السيناريوهات المتاحة وبالتنسيق مع الأندية المعنية، وبما يحقق دعم ممثلي الكرة السعودية في المشاركات الخارجية، والالتزام في الوقت ذاته بالمعايير التنظيمية التي تضمن عدالة المنافسة وتوازن الروزنامة لجميع أندية دوري روشن السعودي، مع مراعاة متطلبات فترات الراحة المعتمدة.

وأفادت رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن جميع مباريات فريقي الأهلي والاتحاد في جدة، ضمن منافسات الدوري خلال الفترة من 3 مايو وحتى 10 منه، ستجرى على ملعب الأمير عبد الله الفيصل، مؤكدة في الوقت ذاته حرصها الدائم على التنسيق المستمر مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وتطبيق أفضل ممارسات التنظيم، التي توازن بين متطلبات الروزنامة المحلية والمشاركات الخارجية، بما يسهم في الحفاظ على الزخم الجماهيري والفني لدوري روشن السعودي، وتعزيز مكانته.