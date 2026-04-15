صافرة عمانية تضبط الشباب وزاخو

يقود طاقم تحكيم عماني مواجهة فريق الشباب الأول لكرة القدم، ونظيره زاخو العراقي، الأحد، على ملعب خليفة الدولي في الدوحة العاصمة القطرية، ضمن نصف نهائي دوري أبطال الخليج للأندية، حسبما أفاد الاتحاد الخليجي، الأربعاء.

ويتكون الطاقم العماني من قاسم الحاتمي، حكم الساحة، ويعاونه ناصر البوسعيدي، وحمد الغافري، ويحيى البلوشي، حكمًا رابعًا، فيما سيوجد في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR» الثنائي الإماراتي سلطان المرزوقي، وعيسى خليفة، بينما يتولى القطري سليم جديدي مهمة مسؤول معلومات الفيديو، وسيكون القطري إبراهيم شاهين السليطي مراقبًا للمباراة، والبحريني علي السماهيحي مقيّمًا للحكام.

وتحتضن الدوحة الأدوار الإقصائية للبطولة الخليجية بنظام التجمع من مباراة واحدة، بدءًا من الأحد المقبل حتى 23 أبريل الجاري.

ويلتقي الفائز من مواجهة الشباب وزاخو مع الفائز من لقاء الريان القطري والقادسية الكويتي في المباراة النهائية، التي يحتضنها ملعب أحمد بن علي.

وبلغ الشباب المربع الذهبي للبطولة الخليجية، بعد أن حل ثانيًا في المجموعة الثانية برصيد سبع نقاط، بينما تأهل زاخو إلى الدور ذاته عقب تصدره المجموعة الأولى بـ13 نقطة.