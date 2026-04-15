الفيصلي يلاحق الدرعية والعلا.. والعروبة يكسب الرائد

واصل فريق الفيصلي الأول لكرة القدم مطاردة الدرعية والعلا في سباق الصعود إلى دوري روشن السعودي، بعد فوزه على ضيفه الطائي 3ـ0، الأربعاء، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، ضمن الجولة الـ29 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى.

وحسم الفيصلي المواجهة خلال الشوط الأول، بعدما افتتح الهندوراسي روميل كويوتو التسجيل عند الدقيقة 12، قبل أن يضيف البرازيلي رافاييل سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 29، ثم عاد كويوتو ليعزز النتيجة بالهدف الثالث عند الدقيقة 44.

ورفع الفيصلي رصيده إلى 58 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع العلا بالنقاط، ومتأخرًا بفارق الأهداف، فيما قلّص الفارق مع الدرعية صاحب المركز الثاني إلى 5 نقاط، ليبقي حظوظه قائمة في المنافسة على أحد مقعدي الصعود المباشر إلى دوري روشن السعودي، في المقابل، تجمّد رصيد الطائي عند 38 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثانية، خطف العروبة فوزًا قاتلًا من مضيفه الرائد 1ـ0 على ملعب نادي الرائد، بعدما انتظر حتى الدقيقة 90+6 ليسجل هدف المباراة الوحيد ويظفر بالنقاط الثلاث.

ورفع العروبة رصيده إلى 53 نقطة في المركز الخامس، فيما بقي الرائد على 45 نقطة في المركز السابع، بفارق 7 نقاط عن الجبلين، أقرب مراكز الملحق.