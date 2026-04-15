بثلاثية العربي.. الباطن يبتعد عن الهبوط

عاد فريق الباطن الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات، بعد تغلبه على ضيفه العربي 3ـ1، الأربعاء، على ملعب نادي الباطن، ضمن منافسات الجولة الـ29 من دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، لينهي سلسلة من أربع تعثرات متتالية.

وكان الباطن تعرض قبل هذه المواجهة لثلاث خسائر أمام الجندل والدرعية والعروبة، إلى جانب تعادله مع العدالة 1ـ1، قبل أن يستعيد توازنه على حساب العربي.

وافتتح عمر المنصوري التسجيل مبكرًا للباطن عند الدقيقة الرابعة، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين 1ـ0.

وفي الشوط الثاني، عاد العربي إلى أجواء اللقاء عبر محمد السفياني، الذي سجل هدف التعادل عند الدقيقة 54، قبل أن يمنح المالي عبد الله ديابي فريقه الباطن هدف الفوز عند الدقيقة 76، فيما أضاف سالم السليم الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة، لتنتهي المواجهة 3ـ1.

وبهذه النتيجة، رفع الباطن رصيده إلى 18 نقطة في المركز الـ 15، مبتعدًا عن مراكز الهبوط بفارق الأهداف عن العدالة، صاحب المركز الـ 16، فيما تراجع العربي إلى المركز الـ 17 برصيد 16 نقطة.

ويستضيف الباطن نظيره الأنوار، الثلاثاء 21 أبريل، ضمن الجولة الـ30، فيما يواجه العربي فريق البكيرية في اليوم ذاته.