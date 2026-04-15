يوفنتوس يخطط على إبقاء لوكاتيلي حتى2030

يستعد نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم لتأمين مستقبل مانويل لوكاتيلي على المدى الطويل، وذلك من خلال التوصل لاتفاق من أجل تمديد عقده حتى عام 2030.

ومن المنتظر أن يتم تمديد عقد اللاعب الدولي الإيطالي الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2028، لمدة عامين إضافيين، مع زيادة في راتبه من 3 ملايين يورو إلى 4 ملايين يورو في الموسم الواحد، وفقًا لموقع «كالتشيو ميركاتو».

ومن المتوقع إتمام عملية التوقيع الرسمية الجمعة المقبل.

وانضم لوكاتيلي إلى يوفنتوس قادمًا من ساسولو الإيطالي عام 2021 مقابل 37.5 مليون يورو، بعد أن تدرج في صفوف نادي ميلان.

ومنذ انضمامه إلى عملاق مدينة تورينو، شارك في 224 مباراة، مسجلًا 9 أهداف، ومساهمًا بـ17 تمريرة حاسمة، ولعب دورًا محوريًا في فوز نادي «السيدة العجوز» بكأس إيطاليا عام 2024.

وعلى الصعيد الدولي، مثّل لوكاتيلي المنتخب الإيطالي في 36 مباراة دولية، مسجلًا 3 أهداف، وكان ضمن التشكيلة الفائزة ببطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020».