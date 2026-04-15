ديميرال يظهر على الدكة أمام جوهور

يتجه الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، إلى وضع المدافع التركي ميريح ديميرال على دكة البدلاء، والاعتماد عليه في جزء من مباراة جوهور الماليزي، الجمعة، ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، حسبما كشفت عنه لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن المدرب الألماني يهدف من هذه الخطوة إلى أن تكون عودة المدافع التركي بشكل تدريجي، وحتى يكون جاهزًا بشكل كامل في حال تأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة الآسيوية.

واستعاد الفريق الأهلاوي جهود ديميرال عقب مشاركته في التدريبات الجماعية، الأربعاء، بعد أن أكدت الأشعة الطبية سلامته من الإصابة وتجاوزه الاختبار الطبي.

وتعرَّض التركي إلى تمزُّقٍ في وتر العضلة الضامة خلال إحدى الحصص التدريبية التي سبقت مواجهة «الديربي» أمام الاتحاد ليغيب عن المباراة، إضافة إلى مواجهات القادسية، ضمك، الفيحاء، وأمام الدحيل القطري قاريًّا.

وسبق للمدافع أن تعرَّض لإصابةٍ في العضلة الخلفية، لحقت به خلال لقاء الخليج في الجولة الـ 17 من الدوري، وألزمته عيادة النادي الطبية، ليغيب عن مباريات نيوم «لتراكم البطاقات»، والاتفاق، والهلال، والحزم، والشباب، والنجمة، وضمك دوريًّا، والهلال في نصف نهائي كأس الملك.

وشارك ديميرال في 25 مباراةً مع الأهلي الموسم الجاري بمجموع 2088 دقيقةً، منها 16 في دوري روشن السعودي، واستطاع تسجيل هدفين، وصناعة هدفٍ، ونال ست بطاقاتٍ صفراء.