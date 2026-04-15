صناعة بطل سعودي

حضرت مساء أمس في جامعة الأعمال والتكنولوجيا في جدة محاضرة بعنوان: دور الإدارة الرياضية في صناعة بطل، تحدث فيها أحد أكبر خبراء الرياضة في العالم، وهو الدكتور ريسان خربيط، ومحاروه الدكتور عبد اللطيف بخاري، وتحدث خلالها عن صناعة هذا البطل في نحو 15 دولة في العالم، وعلى رأسها أمريكا، التي تعتمد على الجامعات في صناعة هذا البطل، بينما روسيا اعتمدت على القومية، في حين الصين تعتمد على المدارس الداخلية والتدريب الشاق والصارم، وألمانيا على الأندية والدراسات العلمية.

وعن صناعة البطل السعودي، وضّح الدكتور أننا نحتاج إلى خطة مناسبة، وفق الفلسفة الوطنية للرياضة، والإمكانات المتاحة، وثقافة المجتمع، وإمكانات الشباب والفتيات، أي خطة مناسبة تختلف عن الدول الأخرى.

واهتّم الدكتور بإعداد المدربين، لأنهم المصنع الحقيقي للبطل، كما يحتاج المشروع إلى حماية من التغيرات، والاهتمام بالمدارس، والجامعات، والأندية، والمراكز الرياضية المتخصصة من سن 12 عامًا.

وذهب إلى أن أستراليا حققت 25 ميدالية ذهبية، كلفتها مليار دولار، بمعنى أن كل ميدالية ذهبية 45 مليون دولار، أي بمعنى لكل شيء ثمن لصناعة هذا البطل.