هدف سادس يكتب فوز النصر

عزّز فريق النصر الأول لكرة القدم صدارته دوري روشن السعودي بفوزٍ على الاتفاق، الأربعاء في الرياض، هو الأول له المدرب سعد الشهري، والسادس بهدفٍ وحيدٍ الموسم الجاري.

وأحرز الجناح الفرنسي كينجسلي كومان هدف المباراة، التي احتضنها ملعب «الأول بارك»، في الدقيقة 31، بعدما سقطت الكرة أمامه من بين يدي السلوفاكي ماريك روداك، حارس الضيوف، الذي كان يحاول التصدي لتسديدة من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

واحتسب فيصل البلوي، حكم الساحة، ركلة جزاءٍ للنصر خلال الشوط الثاني، وألغى قراره إثر مراجعته شاشة تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، فيما أشهر بطاقة حمراء مباشرة للإسكتلندي جاك هيندري، مدافع الاتفاق، قبل صافرة النهاية.

ورفع المنتصر عدد نقاطه إلى 76، مُعمّقًا صدارته في الجولة الـ 29، متقدمًا بـ 8 نقاط أمام الهلال، أقرب ملاحقيه، الذي لَعِب مباراةً أقل.

وبعد 3 مواجهات ضدّه، نجح «الأصفر» في الفوز على سعد الشهري، الذي قاد الاتفاق إلى انتصارين وتعادل أمام الفريق العاصمي.

وللمرة السادسة الموسم الجاري، يفوز النصر بهدفٍ وحيد، مُكرّرًا ما فعله أمام الرياض والتعاون ونيوم على صعيد الدوري، وأركاداج التركمانستاني ذهابًا إيابًا في ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا 2.

وتبقّى للفريق، الذي يقوده البرتغالي جورجي جيسوس، خمس مباريات في «روشن»، تجمعه بالأهلي والقادسية والهلال والشباب وضمك.