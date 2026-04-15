النصر يمنح كومان الموسم الأفضل

سجّل الفرنسي كينجسلي كومان، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، أفضل حصيلة تهديفية له في موسم واحد مع أي فريق، بعدما هزّ شباك الاتفاق، مساء الأربعاء، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

ورفع اللاعب عدد أهدافه مع النصر، الذي ضمَّهُ الصيف الماضي، إلى 11، بواقع ثمانية ضمن دوري روشن، وثلاثة في دوري أبطال آسيا 2.

بذلك، تخطّى حصيلته التهديفية الأكبر خلال موسمٍ واحد، التي صنعتها 10 أهدافٍ لمصلحة بايرن ميونيخ الألماني في 2018ـ 2019. وأحرز كومان هدفًا أمام كلٍ من التعاون، والرياض، والفتح، والشباب، والخلود، والحزم، والنجمة.

وقاريًّا، هزّ شباك الزوراء العراقي بثنائية، وأحرز هدفًا أمام استقلول الطاجيكستاني.

ويرتبط النصر مع الجناح، البالغ من العمر 29 عامًا، بعقد ينتهي صيف 2028، بعدما استقطبه من بايرن ميونيخ، حيث قضى 10 مواسم.

وتبقّت للفريق الأصفر خمس جولاتٍ على مستوى الدوري ومباراةٌ على الأقل ضمن دوري أبطال آسيا 2، إذا كسِبَها سيخوض مباراةً أو اثنتين.