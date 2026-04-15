الشهري: خسرنا من فريق مدجج بالنجوم

أبدى سعد الشهري، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، رضاه عن أداء لاعبيه، على الرغم من الخسارة 0-1 من النصر، الأربعاء في الرياض، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي.

وأشار، خلال مؤتمر صحافي بعد المباراة، إلى محاولته تقليص الفوارق الفنية بين الطرفين «من خلال التوجيهات الفنية والعطاء».

وقال: «راضون عن أداء اللاعبين أمام المتصدر ونجومه»، موضحًا: «هدفنا الأكبر كان استغلال المساحات خلف دفاع النصر، وسنتعلم من الأخطاء».

ومن وجهة نظره، كان الاتفاق بحاجةٍ إلى السرعة في التحوُّلات، لكن تركيبة الثلث الهجومي لم تساعد على تنفيذ ذلك لافتقادها إلى السرعة.

وشدّد المدرب الاتفاقي على ضرورة جلب عناصر أفضل لتحسين حالة الفريق.

وذكر أن الكثير من فرص النصر كانت نتيجة أخطاءٍ من الاتفاقيين في التمركز أو التركيز، متطلعًا إلى علاج الأخطاء عبر مزيدٍ من العمل.

ونفى الشهري أن يكون لاعبوه قد عانوا من شرودٍ ذهني، وقال: «فريقنا كان حاضرًا رغم الأخطاء، حتى عندما تخسر 0-1 أمام فريق مدجج بهذا العدد من النجوم».

وحول توجيهه اللاعبين مراتٍ عدّة خلال الشوطين، أوضح: «كان من اللازم رفع الصوت بسبب الحضور الجماهيري»، ووعد مشجعي ناديه بـ «الأفضل»، وأكمَل: «الأمور التي يمر بها الاتفاق لا يستحقها، لا تزال المشكلات المادية موجودة، سواءً بقِيت أو حضر جهاز فني آخر فإن الفريق يستحق أن يكون في حالٍ أفضل من الآن».