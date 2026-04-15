الهلال.. عرض رسمي يقرب هيوز

قدمت إدارة شركة نادي الهلال عرضها الرسمي للإسكتلندي ريتشارد هيوز، المدير الرياضي الحالي لنادي ليفربول، لتولي المنصب نفسه في الأزرق العاصمي، حسبما كشفته لـ «الرياضية» مصادر خاصة.

وطبقًا للمصادر ذاتها لا تزال المناقشات جارية بين الطرفين حول بعض بنود العقد، مع طلب المدير الرياضي الإسكتلندي الشهير جلب طاقم متكامل للعمل معه يتكون من ستة أعضاء.

وينتظر أن يبدأ ريتشارد مهامه مع النادي الأزرق الصيف المقبل، حال إتمام توقيع العقود معه بشكل رسمي.

يشار إلى أن هيوز قد انضم إلى ليفربول يونيو 2024 قادمًا من بورنموث، وأسهم في مرحلة تحول الفريق التي توج على إثرها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي.