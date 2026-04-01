قبل ماتشيدا.. بيرجوين يتجاوز الشد العضلي

شارك الهولندي ستيفن بيرجوين، جناح فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في التمارين الاسترجاعية، الأربعاء بعد معاناته من شد في عضلة الساق الخلفية حال دون إكماله مباراة الوحدة الإماراتي، الثلاثاء حسب مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن بيرجوين شعر بآلام عضلية في الساق مع بداية الشوط الثاني وواصل اللاعب قبل أن يطلب تغييره قبل نهاية اللقاء الذي حسمه الفريق الاتحادي بهدف نظيف بعد التمديد إلى شوطين إضافيين، ليضرب موعدًا مع ماتشيدا زيليفا الياباني، الجمعة في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقللت المصادر من تأثير الإصابة على حظوظ مشاركة الجناح الهولندي أمام ماتشيدا، مؤكدة أنها عبارة عن شد بسيط لن يمنعه من خوض الحصة التدريبية الأخيرة.

وكان البرتغالي سيرجيو كونسيساو مدرب الفريق الاتحادي فرض تمارين استرجاعية للاعبين المشاركين بصفة أساسية أمام الوحدة، بينما أدى البقية تدريبات متنوعة على ملعب النادي باستثناء عبد العزيز البيشي المصاب الذي واصل برنامجه التأهيلي.

ويضع المدرب البرتغالي اللمسات الأخيرة على خططه الفنية خلال التدريب الرئيس الخميس، تأهبًا لملاقاة الفريق الياباني على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية في جدة.