جيسوس: رونالدو اشتكى من مغص وأصر على اللعب

كشف البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم، عن شكوى مواطنه النجم كريستيانو رونالدو من مغصٍ بين شوطي مباراة الاتفاق، الأربعاء في الرياض، وإصراره على مواصلة اللعِب.

وفاز النصر 1-0 على مضيفه، ضمن الجولة الـ 29 من دوري روشن السعودي، معززًا صدارته جدول الترتيب بالوصول إلى النقطة 76.

وقبل نهاية الشوط الثاني، خرج رونالدو مُستبدَلًا، وتوجّه على الفور إلى النفق المؤدي لغرف الملابس، وغاب عن احتفالية زملائه مع المشجعين بالنقاط الثلاث.

وردًا على سؤالٍ من «الرياضية» عن علاقة التبديل بالغياب عن الاحتفالية، أعلن جيسوس عن تعرّض مهاجمِه وقائد الكتيبة النصراوية إلى آلامٍ ناتجة عن مغص بين الشوطين.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي بعد صافرة النهاية: «دخل إلى الشوط الثاني وأصرّ على اللعِب، ثم خرج وتقيأ بعد وصوله إلى غرفة الملابس»، مٌشدّدًا: «لم يكن حزينًا أو أي شيء من ذلك، أحس ببعض الآلام في معدته».

وأكد جيسوس شعور جميع النصراويين بالمسؤولية في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وصرّح: «نحن بشر ولدينا أحاسيس، حققت 24 لقبًا، وأمتلك شعور جيدًا أننا قريبون من الدوري، بقِيَ لنا خمسة نهائيات، ونفكر في كل منها على حدة».

وحول الفوز بهدف وحيد على الاتفاق، قال: «لا ننسى أننا واجهنا فريقًا كبيرًا يمتلك لاعبين قادرين على تمثيل النصر، كنا نتوقعها مباراةً متكافئة، سنحت لنا ولهم فرصٌ، وبينتو تصدى لكراتهم».

واستطرد: «الآن.. الفرق هنا جيدة، وتقتسم المباريات مع فرق أعلى الترتيب، المواجهة المحلية المقبلة ضد الأهلي، وستحمل الكثير من الندية».

وعدّ البرتغالي، ردًا على سؤالٍ صحافي، فوز فريقه في 17 مباراة على التوالي ثمرة عملٍ جماعي.

واستحسن تفاعل الجماهير معه، وقال: «الدفء الذي أعيشه مع النصراويين وعلاقتي بهم أمر جيد، سعداء بالعمل، ولا يمكنك إلا أن تكون سعيدًا مع الجماهير».

وتطرّق المدرب إلى مواجهة الوصل الإماراتي الأحد ضمن ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2، مُصرِّحًا: «أمامنا 4 أيام ثم نلعب المباراة الآسيوية، سنجهز الفريق، خصمنا حصل على راحة لمدة أسبوع وسيكون أجهز، لكن أمامنا وقت للتجهيز».