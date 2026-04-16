فابريجاس: أرغب في البقاء مع كومو

أكد الإسباني سيسك فابريجاس، مدرب كومو الإيطالي الأول لكرة القدم، أن ناديه يسعى لضم المزيد من المواهب من ريال مدريد بعد نيكو باز وجاكوبو رامون.

وأعرب المدرب الإسباني عن أمله في البقاء في ملعب «سينيجاليا» لفترة طويلة، قائلًا: «أنا سعيد للغاية بكل ما أعمله هنا».

ويحل كومو ضيفًا على ساسولو في مباراة حاسمة ضمن منافسات الدوري الإيطالي لكرة القدم، الجمعة، حيث يفصل الفريق نقطتين فقط عن المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة في المسابقة المحلية لبطولة دوري

أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك رغم خسارته 3-4 أمام إنتر ميلان، الأحد الماضي.

وقال المدرب الشاب في مؤتمر صحافي، الأربعاء: «لا أحب الحديث عن هيكلية ثابتة. هناك دائمًا تطور مستمر، وهو أمر صعب للغاية. نحن نحلل باستمرار».

وأضاف: «إذا نظرنا إلى باريس سان جيرمان وليفربول وبرشلونة، سنجد أنهم جميعًا يتمتعون بديناميكية عالية».

وكشف فابريجاس عن أن مساعده سافر للعاصمة الإسبانية مدريد مرتين في الأسابيع الأخيرة لمشاهدة بعض لاعبي ريال مدريد كاستيا.

وانضم نيكو باز ورامون إلى المنتخب الإيطالي قادمين من ريال مدريد خلال العامين الماضيين، ومن المرجح أن يتوقع مشجعو كومو المزيد من التعزيزات من العاصمة الإسبانية في المستقبل.

وصرح فابريجاس: «نعم، نحن دائمًا في حالة تنقل. من المهم جدًا مشاهدة اللاعبين مباشرة. إننا نبحث عن لاعبين لتطويرهم. نعرف ما حققه نيكو ورامون هنا».