فيشر: تطلعات ستراسبورج لا تخيفنا

حذّر أورس فيشر، مدرب فريق ماينز الألماني الأول لكرة القدم، لاعبيه من انتفاضة متوقعة لستراسبورج الفرنسي، عندما يلتقي الفريقان في إياب دور الثمانية لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، الخميس.

حسم الفريق الألماني مباراة الذهاب لصالحه بالفوز بهدفين دون رد، ويتطلع للصعود لقبل النهائي وسط مساعيه للفوز بأول لقب أوروبي في تاريخه.

وقال المدرب السويسري فيشر في مؤتمر صحافي الأربعاء: «أتوقع أن يبدأ ستراسبورج اللقاء بقوة وسط جماهيره، ويجب أن نكون جاهزين لذلك ببذل أقصى جهد لتفادي انتهاء مشوارنا في البطولة».

وارتفعت معنويات ماينز بتعافي الثنائي المصاب نديم أميري وأنتوني كاسي، بمشاركتهما في الخسارة بهدف أمام فرايبورج في الدوري الألماني، الأحد الماضي.

وضمن ماينز البقاء في البوندسليجا رغم الخسارة، واقترب من تحقيق إنجاز أوروبي بعدما كان يتذيل جدول الترتيب في الدوري الألماني عندما تولى فيشر المسؤولية بعدما قاد يونيون برلين للمشاركة في دوري أبطال أوروبا عام 2023.

وفي المقابل بقى جاري أونيل مدرب ستراسبورج متفائلًا قبل مباراة الإياب التي تلعب في فرنسا.

وقال أونيل «أولويتنا تحقيق الفوز، والتقدم في النتيجة، فإذا تقدمنا بهدف سيتغير سيناريو وأجواء اللقاء، وفريقنا يضم عددًا من الحلول التهديفية».