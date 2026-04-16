الثانية تواليا.. أرسنال إلى نصف نهائي الأبطال

بلغ فريق أرسنال الإنجليزي الأول لكرة القدم الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بتعادله السلبي مع ضيفه سبورتينج البرتغالي، الأربعاء في إياب ربع النهائي.

وحسم أرسنال تأهله إلى دور الأربعة حيث يجدد الموعد مع أتلتيكو مدريد الإسباني الذي تغلب عليه النادي اللندني 4-0 في دور المجموعة الموحدة، بفضل فوزه ذهابًا خارج الديار 1-0 قبل أسبوع سجله الألماني كاي هافريتس في الوقت بدلًا من الضائع.

ويأتي التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية تواليًا في فترة حرجة لأرسنال خلال الأمتار الأخيرة من الموسم المرهق بعد خسارتهم ثلاث من مبارياتهم الأربع الأخيرة، قبل الليلة، في مختلف المسابقات.

وفرّط الفريق اللندني بفرصة أولى للتتويج الموسم بخسارته نهائي كأس الرابطة المحلية أمام مانشستر سيتي 0-2، ثم ودّع مسابقة الكأس من ربع النهائي على يد ساوثمبتون الذي يلعب في دوري المستوى الثاني «تشامبيونشيب».

كان أرسنال الطرف الأفضل منذ البداية، لكن من دون فرص حقيقية على المرمى، بل كان سبورتينج الأقرب للتسجيل معظم فترات المباراة.