بايرن يحبط طموحات الريال

خطف فريق بايرن ميونيخ الألماني الأول لكرة القدم بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعدما جدد فوزه على ريال مدريد الإسباني 4-3 الأربعاء، في إياب ربع النهائي، ضاربًا موعدًا مع حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل الكولومبي لويس دياس هدف التعادل «3-3» في الدقيقة 89، الكافي للتأهل بعد الفوز 2-1 ذهابًا في مدريد، قبل أن يحسم الفرنسي ميكايل أوليسيه الأمور «90+4» بعدما سبقهما الإنجليزي هاري كاين «38» وألكسندر بافلوفيتش «6»، مقابل ثلاثة أهداف من التركي آردا جولر «1 و29» والفرنسي كيليان مبابي «42» للفريق الملكي الذي طُرد له الفرنسي الآخر إدواردو كامافينجا «86» وغولر «90+5».

وأكّد الفريق البافاري قوّته على ملعب أليانز أرينا، حيث لم يخسر سوى مرة واحدة في مبارياته الـ29 الأخيرة، مع هذه المباراة أيضًا، في دوري الأبطال «23 انتصارًا و5 تعادلات»، محققًا انتصاره الثاني تواليًا على ريال مدريد بعد 8 مباريات لم يذق فيها طعم الفوز.

في المقابل، تلقى نادي العاصمة الإسبانية ضربة جديدة، بعدما كان ابتعد عن برشلونة المتصدر تسع نقاط في الدوري، البطولة الأخيرة الوحيدة التي لا يزال ينافس على لقبها.

وعلى الرغم من التغييرات الأربعة التي أجراها مدربه ألفارو أربيلوا، لم يتمكن ريال من الخروج من ميونيخ بـ«كل شيء» كما صرّح لاعبه الإنجليزي جود بيلينجهام العائد إلى التشكيلة الأساسية، بل خرج خالي الوفاض أمام قوة هجومية كسرت رقمًا قياسيًا عمره 54 عامًا بعدد الأهداف في موسم واحد ضمن الـ«بوندسليجا»، بتسجيلها 104 أهداف حتى الآن.

على أرض الملعب، وبعدما حصل على جائزة رجل المباراة في لقاء الذهاب، ارتكب الحارس المخضرم مانويل نوير خطأ كبيرًا في إرسال الكرة من مرماه، إذ حوّلها نحو غولر الذي سددها مباشرة في المرمى الخالي «1».

لكن فرحة المدريديين لم تدم سوى خمس دقائق، إذ أخطأ الحارس الأوكراني أندري لونين في التعامل مع الكرة التي أرسلها يوزوا كيميش من ركنية، وتابعها بافلوفيتش في الشباك 6.

ومن خطأ، سجّل غولر الثاني للضيوف بتسديدة متقنة إلى يمين نوير الذي تأخّر بالخروج ولمس الكرة من دون أن يبعدها، بل دخل معها إلى المرمى 30.

وجاء هدف التعادل بقدم كاين حين وصلته تمريرة المتقدّم الفرنسي دايو أوباميكانو وضعها إلى يمين الحارس الأوكراني الذي ارتمى نحو الجهة المقابلة 38.

وكاد البرازيلي فينيسيوس جونيور يسجّل الثالث بتسديدة قوية ارتدت من العارضة «41»، قبل أن يلعب من هجمة مرتدة، تمريرة حاسمة نحو مبابي الذي واجه نوير ووضع الكرة في مرماه 42.

وتلقى البديل كامافينجا بطاقتين صفراوين خلال ثماني دقائق «86»، ثم سجل لويس دياس التعادل المؤهل إلى نصف النهائي، بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء «89»، قبل أن يؤكد أوليسيه التأهل بالفوز أيضًا، إثر هجمة مرتدة ومجهود فردي وتصويبة في الزاوية اليمنى للمرمى «90+4».

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع طُرد جولر ببطاقة حمراء مباشرة.