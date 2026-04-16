يايسله: جاهزون.. والآسيوية لم تتغير

أوضح الألماني ماتياس يايسله، مدرب فريق الأهلي الأول لكرة القدم، أن جوهور الماليزي، منافسه، الجمعة، في ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة، جيد ولديه مهارات عالية في خط الدفاع.

وقال يايسله، في المؤتمر الصحافي، الخميس، قبل المواجهة في جدة : «نحن جميعًا متحمسون للمباراة، وهي على أرضنا، وسوف تكون مهمة لنا، ونود أن نقدم أفضل مباراة ممكنة».

وشدد يايسله على أن مستوى الصعوبة في النسخة الجارية من البطولة يساوي تمامًا ما كان عليه في النسخة السابقة.

وأضاف: «لابد أن يكون الاستعداد للمباراة بأفضل شكل ممكن، ويجب علينا التركيز على التكتيكات المناسبة في اللقاء.. الفريق المنافس جيد ولديه مهارات عالية في خط الدفاع».

وأشار المدرب الألماني إلى أن الفريق لديه بضعة أيام للاستعداد للمواجهة، لكنه أكد أنه يعرف تمامًا ما يجب فعله في مثل هذه المباريات الحاسمة، قائلًا: «نحن لدينا بعض الأيام للاستعداد، ولكن يجب أن تسأل اللاعبين عن ذلك.. أنا أعلم ما يجب علي فعله في مثل هذه المباريات».

من جانبه، أكد البرازيلي روجير إيبانيز، مدافع الأهلي جاهزية الفريق الكاملة للمواجهة المرتقبة، مشيرًا إلى أن التركيز منصب حاليًا بالكامل على هذه البطولة.

وقال إيبانيز: «نحن مستعدون ونعلم أن المباراة ستكون صعبة». وتابع: «حققنا اللقب في الموسم الماضي، لكن تلك صفحة وانتهت، وتركيزنا الآن منصب بالكامل على هذه البطولة ومواجهة الغد».

وتحدث اللاعب عن أسلوب الفريق في التعامل مع البطولة قائلًا: «نتعامل مع المشوار خطوة بخطوة، مباراة تلو الأخرى، وبقوة داخل الملعب نهدف لتحقيق اللقب مجددًا».